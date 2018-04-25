default image
В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода

Подробнее...
default image
Пик распространения коронавируса в Литве будет через несколько недель или через месяц

Подробнее...
default image
ЕС призвал активней противостоять фейкам о коронавирусе

Подробнее...
default image
Линкявичюс отклоняет претензии оппозиции относительно помощи из Китая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, Литва думает ограничить полёты

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 тыс.

Подробнее...
default image
Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает ограничительные меры в стране до 13 мая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Аппарат президента представил сейму кандидатуру Д. Яунишкиса в директоры ДГБ ещё на срок

Подробнее...
default image
Медики составляют 12% всех случаев коронавируса – эпидемиолог

Подробнее...
default image
В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 533, Латвия – 398, Эстония – 745

Подробнее...
default image
В Британии с пенсии вернулись 20 тысяч медиков для борьбы с пандемией

Подробнее...
default image
Предлагается обязать операторов передавать данные о нахождении абонента в карантине

Подробнее...
default image
Болгария отложила переход на евро из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Национальный волонтерский координационный центр оказывает помощь жителям

Подробнее...
default image
Паланга, Бирштонас и Друскининкай из-за карантина ограничивают гостиничный бизнес

Подробнее...
default image
В Вильнюсе открыты две "лихорадочные" клиники

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.

Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.

Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смерти людей от этой инфекции в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование родным и близким

Во вторник министр пообещал, что исследование умерших людей на наличие коронавируса будет приоритетной задачей. Об этом попросил глава Укмергской больницы, когда возникли проблемы у родственников умерших в больнице людей с получением тела.

В Литве зарегистрировано 533 случая коронавируса, восемь человек умерли и семь выздоровели.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600