В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.
Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.
Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смерти людей от этой инфекции в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование родным и близким
Во вторник министр пообещал, что исследование умерших людей на наличие коронавируса будет приоритетной задачей. Об этом попросил глава Укмергской больницы, когда возникли проблемы у родственников умерших в больнице людей с получением тела.
В Литве зарегистрировано 533 случая коронавируса, восемь человек умерли и семь выздоровели.
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