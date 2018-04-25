В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.

Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.

Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смерти людей от этой инфекции в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование родным и близким

Во вторник министр пообещал, что исследование умерших людей на наличие коронавируса будет приоритетной задачей. Об этом попросил глава Укмергской больницы, когда возникли проблемы у родственников умерших в больнице людей с получением тела.

В Литве зарегистрировано 533 случая коронавируса, восемь человек умерли и семь выздоровели.