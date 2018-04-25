В Литве установлены еще три случая коронавируса, общее количество – 21

Во вторник в Литве были выявлены еще три случая коронавируса COVID-19, таким образом, официальное количество зараженных выросло до 21.

Два новых случая зарегистрированы в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.

Эту информацию BNS подтвердили в Министерстве здравоохранения Литвы.