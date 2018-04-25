В Литве узаконена альтернативная медицина

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На минувшей неделе сейм Литвы узаконил альтернативную медицину, приняв закон о дополнительном и альтернативном здравоохранении.

Это удалось сделать со второго голосования, во время первого не хватило голосов в поддержку этого законопроекта, выдвинутого Министерством здравоохранения.

Закон вступит в силу с 2021 года. Его еще должен подписать президент.

Министерство отмечает, что сейчас альтернативная медицина не регламентируется вовсе, это создает возможности для процветания шарлатанов, мошенников, а люди, которые понесли ущерб, не могут требовать компенсаций. Критики закона утверждают, что парламент узаконивает не основанную на науке практику.