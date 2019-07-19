В Литве – уже вторая жертва клещевого энцефалита в этом году

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Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщает о втором смертельном случае от клещевого энцефалита в этом году. Случай зарегистрирован в Вильнюсе. Первый смертельный случай от клещевого энцефалита был зарегистрирован в начале июля в Шяуляйском округе.

Эпидемиологическое исследование показало, что месяц назад в больного впился клещ. Прививка против клещевого энцефалита сделана не была.

По данным центра заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве увеличивается: в январе-июне этого года это заболевание затронуло 99 человек, за такой же период прошлого года заболел 61 человек.

Эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация. Вакцинацию рекомендуется начинать зимой или ранней весной, пока не начался период активности клещей. Через 2 недели после введения второй дозы вакцины у человека формируется иммунитет.

l24.lt