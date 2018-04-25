В Литве военная полиция приступила к патрулированию улиц городов

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

С пятницы военная полиция Вооруженных сил Литвы будет помогать полицейским патрулировать крупнейшие города страны, представители Союза стрелков присоединятся к патрулю в выходные дни.

«Мы делегируем двадцать офицеров военной полиции и десять машин — всего десять экипажей, которые будут патрулировать улицы Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Паневежиса. Они помогут поддерживать общественный порядок во время карантина », — заявил в пятницу BNS пресс-секретарь командующего Вооруженными силами Литвы майор Томас Балкус.

По его словам, военные будут помогать полиции патрулировать города «столько, сколько потребуется».

Как сообщили в Союзе стрелков, в настоящее время члены организации помогают полиции и специалистам муниципальных отделов общественного порядка патрулировать в Вильнюсе, Каунасе, Таураге, Друскининкай, Клайпеде, Юрбаркасе. В выходные дни стрелки и полиция будут патрулировать еще 17 городов.

Напомним, 16 марта в стране объявлен карантин, на данный момент режим продлен до 13 апреля. На это время запрещены все культурные и массовые мероприятия , образовательные и учебные заведения закрыты, применяются и другие ограничения.

Полиция и уполномоченные службы недавно объявили об усилении бдительности в общественных местах, причем чиновники больше внимания уделяют проверкам соблюдения обязательного двухнедельного карантина жителями, возвращающимися из-за границы или контактирующими с людьми с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, ведется наблюдение за соблюдением жителями других карантинных правил.

Информация ЛК подготовлено по сообщению BNS