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В Литве выявлено еще 9 случаев коронавируса, совокупное количество – 299

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство здравоохранения заявило, что в четверг в Литве было выявлено 9 случаев коронавируса, в результате чего общее число достигло — 299.

По сообщению минздрава, в число зараженных входят иностранные солдаты батальона НАТО в Литве и медицинский персонал.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические расследования, жители прошедшие тест на коронавирус в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования.

Министерство призывает людей избегать собраний людей, работать из дома, держаться на расстоянии друг от друга при общении, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.

Напоминаем, если вы испытываете симптомы заболевания, рекомендуется обратиться за медицинской помощью по телефону, а не посещать лечебные учреждения самостоятельно.

Министерство также информирует, что на веб-сайте Национального центра общественного здоровья представлена ​​информация о текущих эпидемиологических исследованиях и маршрутах передвижения людей, зараженных коронавирусом.

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