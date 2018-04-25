default image
В Литве выявлены еще четыре случая коронавируса, всего 537 случаев

Подробнее...
default image
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса

Подробнее...
default image
Центробанк предлагает создать фонд для поддержки крупных предприятий

Подробнее...
default image
В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода

Подробнее...
default image
Пик распространения коронавируса в Литве будет через несколько недель или через месяц

Подробнее...
default image
ЕС призвал активней противостоять фейкам о коронавирусе

Подробнее...
default image
Линкявичюс отклоняет претензии оппозиции относительно помощи из Китая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, Литва думает ограничить полёты

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 тыс.

Подробнее...
default image
Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает ограничительные меры в стране до 13 мая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Аппарат президента представил сейму кандидатуру Д. Яунишкиса в директоры ДГБ ещё на срок

Подробнее...
default image
Медики составляют 12% всех случаев коронавируса – эпидемиолог

Подробнее...
default image
В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 533, Латвия – 398, Эстония – 745

Подробнее...
default image
В Британии с пенсии вернулись 20 тысяч медиков для борьбы с пандемией

Подробнее...
default image
Предлагается обязать операторов передавать данные о нахождении абонента в карантине

Подробнее...
default image
Болгария отложила переход на евро из-за COVID-19

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве выявлены еще четыре случая коронавируса, всего 537 случаев

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник в Литве было выявлено четыре случая коронавируса, в результате чего общее число инфицированных достигло 537.

Министерство здравоохранения сообщает, что эти данные были получены из всех лабораторий, которые проводят эти тесты.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические расследования, прошедшие тестирование в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах.

На сегодняшний день в стране от коронавируса умерло восемь человек, семь человек выздоровели.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600