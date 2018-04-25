В Литве выявлены еще четыре случая коронавируса, всего 537 случаев

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник в Литве было выявлено четыре случая коронавируса, в результате чего общее число инфицированных достигло 537.

Министерство здравоохранения сообщает, что эти данные были получены из всех лабораторий, которые проводят эти тесты.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические расследования, прошедшие тестирование в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах.

На сегодняшний день в стране от коронавируса умерло восемь человек, семь человек выздоровели.