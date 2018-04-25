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В Литве запрещена трансляция программ RT

Nuotrauka RT на русском/ facebook.com

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила  трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связей с находящимся в «черном» списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. 

«С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», – сказал BNS Председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга. 

М. Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Д. Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

«Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве», – добавил он.

М. Мартишюс не сомневается, что это решение будет обжаловано.

По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего  телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находится под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции. 

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