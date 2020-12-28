В Литву поступила вторая партия вакцины от COVID-19

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В понедельник в Литву поступила вторая партия вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщило Министерство здравоохранения.

Эти вакцины будут использованы для повторной прививки медработников.

Новая партия была доставлена самолетом в Вильнюса в 7 часов 10 минут понедельника. Доставлены 10 тыс. 725 доз вакцины.

Партия отправлена на склады Центра экстремальных для здоровья ситуаций и помещена в морозильники особо низкой температуры, которые были закуплены специально для этой вакцины, которая должна храниться при минус 75 градусах.

Планируется, что эта партия будет использована через три недели для повторной вакцинации медработников, которые уже были привиты.

По сообщению Министерства здравоохранения, это решение может быть пересмотрено, когда поступит точная информация о дате и объеме третьей партии.

На минувшей неделе в Литву было доставлено 9750 доз вакцины от коронавируса.

В воскресенье в пяти крупных городах страны началась вакцинация медработников. В понедельник будут прививать работников районных учреждений здравоохранения, работающих с пациентами, зараженными COVID-19.

В первом квартале этого года планируется привить всех медработников страны.

После того, как будут привиты медики, будут привиты персонал и постояльцы социальных учреждений ухода и опеки, затем – жители с хроническими заболеваниями, а также люди старше 65 лет, и работники, находящиеся в постоянном социальном контакте, а потом сможет начаться массовая вакцинация общества. Массовая вакцинация, скорее всего, не будет начата в первом квартале.

По мнению специалистов, вакцинация 70% населения создала бы коллективный иммунитет от коронавируса.

В целом заключены договора с шестью производителями вакцин, их планируется приобрести в объеме 7 млн доз.

Вакцина BioNTech и Pfizer является первой и пока единственной разрешенной к использованию в Евросоюзе.