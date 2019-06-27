В Литву поступили первые БМП Boxer

Фото ARTEC/ kam.lt

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В Литву во вторник доставлены первые две боевые машины пехоты (БМП) Boxer, приобретенные Вооруженными силами (ВС), сообщило во вторник Минобороны страны.

После продолжавшихся год испытаний БМП на полигонах и в центрах тестирования Германии и Нидерландов начато серийное производство этой боевой техники для ВС Литвы.

Первые БМП Boxer доставлены в Батальон им. Великого князя Литовского Альгирдаса в Рукле и только после приемки в июле будут официально переданы для эксплуатации ВС Литвы.

Почти 90 БМП будут доставлены в Литву до конца 2021 года, а за этот год должно поступить 15 машин.

Доставка первых Boxer в Литву запаздывала, их должны были доставить в марте. Причины опоздания Минобороны не указывает.

В ноябре прошлого года в Литву были доставлены две прототипные машины. Они участвовали в параде, посвященном столетию армии Литвы, но потом были вывезены в Германию для продолжения испытаний.

Привезенные в конце 2017 года в Литву два БМП Boxer были укомплектованы для подготовки водителей и на них нет башни с противотанковой системой и пушкой.

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.

Производители БМП называют их Boxer, однако БМП, которые получает Литва, будут называться Vilkas («Волк»).

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшая закупка в истории ВС Литвы.

БМП получают на вооружение два батальона ВС в Рукле и Алитусе.