В МАГАТЭ назвали возможную причину всплеска радиации в Европе

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Загрязнение радиацией вблизи российской границы на севере Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе. Однако, местонахождение этого реактора все еще не установлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты отметили, что при работе на реакторе могут происходить выбросы радиации.

Точный источник радиации пока не установлен. Однако ученые утверждают, что она имеет техногенное происхождение. Ясно также, что источник радиации искусственный, поскольку нуклиды, содержащиеся в радиоактивном ветре, не встречаются в природной среде.

Обнаруженное количество радиоактивных частиц в воздухе не несет в себе опасности для здоровья людей и окружающей среды, но может быть свидетельством того, что на одной из АЭС возможно произошла внештатная ситуация.

В то же время географическое происхождение выброса радиации еще до сих пор не определено, отметили в МАГАТЭ.