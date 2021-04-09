В марте этого года, по сравнению с прошлым, выросла и смертность и рождаемость в Литве

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В марте этого года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Литве умерло и родилось больше людей, свидетельствуют опубликованные Департаментом статистки демографические данные.

Согласно этим данным, в марте этого года родилось на 13,5% детей больше, чем за аналогичный месяц 2020 года: соответственно 1964 и 1731.

Количество умерших, по сравнению с прошлогодним мартом, также выросло на 11,6% – с 3571 в прошлом году до 3986 в этом.

Общее количество населения Литвы за год сократилось на 2386 человек: с 2 790 044 в марте прошлого года до 2 787 658 к началу апреля этого года.

В этом году, по сравнению с прошлым, незначительно сократилось количество иммигрантов: с 3 131 в марте прошлого года до 2 968. Как и год назад, в этом году число иностранцев и граждан Литвы среди иммигрировавших были почти равными.

Эмигрантов было бы в два раза больше: с 1 663 в прошлом году этот показатель вырос в марте этого года до 3 332. Большинство из них были гражданами Литвы: в марте прошлого года – две трети, а в этом году – более половины.