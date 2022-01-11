В МИД РФ высказали ожидания от Совета Россия-НАТО

Фото: МИД РФ

МИД РФ в рамках Совета Россия-НАТО ожидает конструктивного диалога о безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы министерства Александр Грушко, сообщает РИА Новости во вторник, 11 января.

«Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности», — утверждает Грушко.

По словам российского чиновника, Альянс долго не говорил о трудностях, и позиция России рассматривалась «как проявление недоверия со стороны России миролюбивому характеру НАТО».



«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», — добавил Грушко.