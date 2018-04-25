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В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Фото /Михаил Климентьев/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и Российской Федерации должно осуществляться при соблюдении национальных интересов и на взаимовыгодной основе, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в среду председатель Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на закрытии последней сессии нынешнего созыва парламента.

«Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре [о создании Союзного государства]», — отметил спикер верхней палаты белорусского парламента.

Мясникович также напомнил, что 1 января будущего года исполнится пять лет договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Председательство Беларуси в ЕАЭС, в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена президентом Республики Беларусь», — сказал спикер. Он убежден, что ЕАЭС должен стать «полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников». «Предстоит большая работа по формированию общего рынка товаров и услуг без изъятий и ограничений», — отметил Мясникович.

Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси, избранные 7 ноября, соберутся на свое первое заседание 6 декабря. Предполагается, что кандидатура Мясниковича после сложения полномочий будет представлена на утверждение председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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