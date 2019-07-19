В Минске согласовали дату нового бессрочного перемирия в Донбассе и договорились об обмене пленными

Фото Наталия Федосенко/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

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Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской — одном из немногих переходов через линию разграничения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам заседания российский полпред Борис Грызлов заявил, что переговорщики в Минске сосредоточились на решении вопросов безопасности людей в зоне конфликта и гуманитарных задачах. По его словам, Украина все еще не выполняет целый ряд обязательств, но это заседание «в итоге стало одним из самых результативных».

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик тоже остался доволен результатами. Он заявил журналистам, что встреча помощников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), прошедшая 12 июля в Париже, придала импульс работе контактной группы и продолжит оказывать позитивное влияние в будущем.

Среди главных итогов прошедших в Минске переговоров — согласование нового бессрочного перемирия, над которым стороны работали уже несколько заседаний. По словам Сайдика, в Донбассе в последнее время наблюдается рост числа нарушений режима прекращения огня и числа жертв среди гражданского населения. В итоге контактная группа согласовала заявление о полном прекращении огня с 21 июля, 00.01 по киевскому времени (совпадает с московским).

В свою очередь Грызлов обратил внимание, что заявление о перемирии включает дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня. Так, в случае нарушений режима прекращения огня будут приниматься дисциплинарные меры, а о самом нарушении будут сообщать в специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ. Контактная группа заявила о необходимости отказа от наступательных и разведывательно-диверсионных операций, от применения любого вида огня, включая снайперский, и от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Кроме того, участники переговоров заявили в документе «о своей общей и твердой приверженности» полному выполнению минских соглашений. Они обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Как рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, самопровозглашенные республики Донбасса также предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех». Для окончательной проверки списков для обмена Киев запросил до шести недель, затем контактная группа назначит конкретную дату обмена. По словам Морозовой, пока подтверждено, что на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецком, а на территории ДНР — 50 человек, разыскиваемых Киевом.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что власти самопровозглашенной республики готовы передать Киеву 19 пленных в обмен на 107 сторонников республики. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер подтвердила, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену «69 на 208».

«Ни на какие поэтапные обмены мы не согласны», — подчеркнула омбудсмен ДНР, напомнив о негативном опыте прошлого обмена, когда последующие этапы были заморожены на полтора года. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Тогда стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Кроме того, контактная группа в течение нескольких лет безрезультатно обсуждала необходимость ремонта моста через Северский Донец в пункте пропуска «Станица Луганская», который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Теперь стороны договорились о восстановлении моста, причем конфликтующие стороны будут проводить реконструкцию одновременно.

«Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение десяти дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Стороны одновременно начинают ремонт моста: украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, а ОРЛО (отдельные районы Луганской области, не подконтрольные Киеву) восстановят покрытие и ограждения», — сказал представитель ОБСЕ.

Фото Наталия Федосенко/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Сайдик отметил, что перед началом ремонта стороны проведут демонтаж фортификационных сооружений — синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту. Он подчеркнул, что стороны приняли обязательства не использовать мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, он будет служить исключительно гражданским целям. Мост в районе Станицы Луганской остается одним из немногих пунктов перехода через линию разграничения.

Между тем первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил порталу LB.ua, что Зеленский намерен добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и «выйти на нормальный переговорный процесс с Россией»

«Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — сказал Шефир. По его словам, Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», однако у Киева все равно есть уверенность, что Зеленский «добьется этих переговоров», так как он всеми своими действиями демонстрирует готовность к ним. Об этом свидетельствует и нынешнее возобновление процесса о минских соглашениях.

Первоочередной задачей Украины помощник Зеленского назвал возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе при пересечении границы с Россией. «Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним», — отметил Шефир.

Он также заявил о необходимости вернуть «ментально» под контроль Киева территории Донбасса. «Крым — очень тяжелая тема. Давайте начнем с Донбасса, а закончим полуостровом», — добавил помощник президента. Шефир также указал на неизменность украинской позиции о принадлежности Крыма. За несколько дней до этого стало известно, что Украина и Россия договорились об обмене пленными в течение месяца.

NEWSru.com