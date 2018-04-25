default image
Подтверждено 14 новых случаев коронавируса, всего 63

Подробнее...
default image
В мире снизился уровень загрязнения воздуха

Подробнее...
default image
Klaipedos nafta и ж/д Литвы ускоряют доставку нефти для Беларуси

Подробнее...
default image
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Подробнее...
default image
Я.Наркевич: государство выделит 1,2 млн евро на расходы по репатриации

Подробнее...
default image
Президент и Премьер-министр обсудили ситуацию и меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

Подробнее...
default image
Минздрав планирует договориться о производстве тестов на коронавирус в Литве

Подробнее...
default image
Главы МИД Литвы и Беларуси обсудили возвращение граждан, движение товаров

Подробнее...
default image
Обнародована карта закрытых из-за COVID-19 стран

Подробнее...
default image
Германия расширила пограничный контроль со странами ЕС

Подробнее...
default image
Число полётов в аэропорты Литвы сократилось в 5 раз

Подробнее...
default image
В Литве подтвержден еще один случай коронавируса, всего 49 случай

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: КПП в Лаздияй остается открыт для всех транспортных средств

Подробнее...
default image
Число зараженных Covid-19 в Латвии достигло 86 человек

Подробнее...
default image
В списке пострадавших от коронавируса – 32 тыс. предприятий

Подробнее...
default image
Компания Utenos trikotazas начала выпуск немедицинских защитных масок

Подробнее...
default image
Партия реагентов ещё не поступила в Литву, в поставках есть перебои – глава лаборатории

Подробнее...
default image
Вниманию граждан Республики Беларусь!!!

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса закроют все школы Британии

Подробнее...
default image
В Венгрии людей на карантине обязывают ставить знак на дверях

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

В мире снизился уровень загрязнения воздуха

Фото pixabay.com

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в некоторых регионах мира зафиксировали значительное снижение уровня загрязнения воздуха и парниковых газов. Об этом сообщает BBC.

По предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа — и автотранспорта.

Климатологи сообщают, что за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Сокращение производств произошло и в Италии, которая пострадала от коронавируса. Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600