В мире заговорили о новом финансовом кризисе

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Акции второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже рухнули более чем на 10% — вслед за ними пошел вниз и весь фондовый рынок Гонконга. Об этом сообщает The Page.

Капитализация фондового рынка Гонконга составляет около $3 трлн, и он уже потерял 4%. Также промышленный индекс Dow Jones упал на 488 пунктов, или на 1,4%, до 34,097 пункта — самого низкого уровня за два месяца. S&P 500 снизился на 1,5%, также достигнув двухмесячного минимума, в то время как NASDAQ Composite опустился на 1,6% до месячного минимума.

Кроме того, China Evergrande Group еще предстоит выплатить 23 сентября по меньшей мере $83,5 млн по процентам с 30-дневным льготным периодом во время кризиса ликвидности среди китайских и гонконгских компаний, занимающихся недвижимостью.