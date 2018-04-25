В многоэтажках газовые баллоны больше не будут использоваться с 2022 года

Фото DFL/Альгирдаса Кубайтиса

В Литве начали процесс замены газовых баллонов в многоквартирных домах. В многоэтажках такие бытовые баллоны больше не будут использоваться с 2022 года. В настоящий момент их используют в сотнях квартир.

Министерство энергетики совместно с представителями Государственного совета по регулированию энергетики и муниципалитетов обсудили, как обеспечить плавный переход от небезопасного использования бытовых газовых баллонов в многоквартирных домах к альтернативным источникам энергии, сообщает пресс-служба ведомства.

В интересах жителей в трехэтажных и высотных жилых домах с 2022 года такие баллоны больше не будут использоваться.

После всесторонней оценки многоквартирных домов по всей Литве было установлено, что в стране насчитывается 1663 многоквартирных дома, где в нарушение правовых актов и несмотря на требования безопасности жители все еще используют баллоны.

Была также проведена техническая оценка подключения этих многоквартирных домов к центральной системе снабжения природным газом.

На встрече представителей Государственного совета по регулированию энергетики и муниципалитетов были обсуждены оптимальные варианты перехода на альтернативные источники энергии для проблемных жилых домов, где газовые баллоны используются жителями для приготовления пищи.

Позже муниципальные администрации и владельцы квартир должны будут решить в сотрудничестве с энергетическими компаниями, подключать жилой дом к системе природного газа или использовать электричество для приготовления пищи в соответствии с техническими возможностями конкретной квартиры.

В июне 2019 года был принят план действий, направленный на полную ликвидацию небезопасных баллонов в многоквартирных домах к концу 2022 года.

Хотя действующие правила установки газовых систем в зданиях запрещают установку газовых баллонов с газовыми плитами в домах выше двух этажей, некоторые жители не соблюдают это положение и используют газовые баллоны в многоквартирных домах на свой страх и риск.

Чтобы граждане, муниципалитеты и энергетические компании могли беспрепятственно подготовиться к этим важным изменениям, предусмотрен переходный период.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ