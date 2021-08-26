В НАТО озвучили проблемы с эвакуацией из Кабула

Пока движение «Талибан» не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 26 августа. В связи с этим, отметил глава Североатлантического альянса, риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день.
«С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана», риск атак увеличивается», — сказал генсек.
При этом Столтенберг назвал главную проблему, с которой сталкиваются страны-члены НАТО при эвакуации из республики, — доставка людей в аэропорт.
«Даже если мы решим продлить сроки эвакуации, то нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а районы вокруг аэропорта, Кабул и вся остальная страна контролируются «Талибаном», — пояснил он.
Наконец, генсек призвал государства-члены Альянса объединиться и вместе противостоять угрозам, которые несут смена власти в Афганистане, а также «более агрессивная Россия и подъем Китая».
Напомним, накануне «Талибан» заверил, что не будет препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле после 31 августа, когда США завершат спецоперацию по эвакуации людей.
По последним данным американских военных, в аэропорту Кабула ждут вылета более 10 тысяч человек. Однако это число может увеличиться за счет новоприбывших лиц, которых необходимо эвакуировать.korrespondent.net