В НАТО озвучили проблемы с эвакуацией из Кабула

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Пока движение «Талибан» не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 26 августа. В связи с этим, отметил глава Североатлантического альянса, риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день.

«С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана», риск атак увеличивается», — сказал генсек.

При этом Столтенберг назвал главную проблему, с которой сталкиваются страны-члены НАТО при эвакуации из республики, — доставка людей в аэропорт.