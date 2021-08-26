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В НАТО озвучили проблемы с эвакуацией из Кабула

Photo by NATO on Foter.com

Пока движение «Талибан» не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 26 августа. В связи с этим, отметил глава Североатлантического альянса, риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день.

«С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана», риск атак увеличивается», — сказал генсек.

При этом Столтенберг назвал главную проблему, с которой сталкиваются страны-члены НАТО при эвакуации из республики, — доставка людей в аэропорт.

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«Даже если мы решим продлить сроки эвакуации, то нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а районы вокруг аэропорта, Кабул и вся остальная страна контролируются «Талибаном», — пояснил он.

Наконец, генсек призвал государства-члены Альянса объединиться и вместе противостоять угрозам, которые несут смена власти в Афганистане, а также «более агрессивная Россия и подъем Китая».

Напомним, накануне «Талибан» заверил, что не будет препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле после 31 августа, когда США завершат спецоперацию по эвакуации людей.

По последним данным американских военных, в аэропорту Кабула ждут вылета более 10 тысяч человек. Однако это число может увеличиться за счет новоприбывших лиц, которых необходимо эвакуировать.

korrespondent.net

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