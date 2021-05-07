В Неринге привиты уже половина жителей, в Каунасе и Алитусе — почти треть

В литовской курортной Неринге хотя бы одну прививку от COVID-19 уже получили более половины – 53% жителей, а среди крупных городов лидируют Алитус и Каунас – почти треть: 30%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

За Нерингой следуют бальнеологический курорт Бирштонас (42%) и Алитусский район (33%). Среди самоуправлений, где меньше всего привитых остаются Шальчининкский район (15,6%) и Висагинас (16,6%). Все прочие самоуправления привили около 20% жителей.

В Вильнюсе привито 27,2% жителей, в Клайпеде – 21,4%.

С минувшей пятницы за неделю в стране привито в целом 160 тыс. человек. Первую прививку получили более 63,6 тыс. из них, более 96 тыс. доз было выделено для ревакцинации.

В среднем за неделю первую прививку получали по 9 тыс. человек в день – немногим больше, чем на прошлой. Больше всего, 13,7 тыс. человек, было привито в этот четверг.

До сих пор первой дозой в Литве привито 739,6 тыс. человек, двумя дозами – более 368 тыс. человек.