В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал Euronews, университетская клиника Осло является одним из 22 научных учреждений Норвегии, где проводится крупнейшее международное исследование Всемирной организации здравоохранения. Новое исследование включает в себя тестирование с использованием трех лекарств, включая лекарства от малярии и Эболы на пациентах, инфицированных короновирусом.

Первым препаратом, который будет испытан на пациентах в Осло, будет «плакенил», используемый в лечении больных малярией. В дальнейшем в ходе тестирования будут использоваться лекарства от Эболы.

По словам исполнительного директора исследовательского совета Норвегии Джона-Арне Рёттингена, несколько сотен пациентов будут включены в исследование в Норвегии, а работа в данном направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет выявлена эффективность или же бесполезность одного из этих лекарств.

Специалисты в сфере здравоохранения в Норвегии, в свою очередь считают, что исследование может быть очень важным в борьбе с коронавирусом. Но для его завершения потребуется не менее трех месяцев и только тогда лекарство может быть одобрено.

«Это глобальное международное исследование с участием специалистов ряда стран, в которое могут быть включены пациенты одновременно, поэтому мир получает быстрые результаты. Мы не знаем, сколько времени это займет, возможно, через два-три месяца мы сможем получить первые результаты из данных, но это зависит от эффекта», — заявил директор исследовательского совета Норвегии Джон-Арне Рёттинген.

Отметим, что в предыдущих вирусных эпидемиях исследования подобного рода не были столь скоординированы, потому данное исследование обещает дать результаты в более короткие сроки.