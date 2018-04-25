default image
В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода

Подробнее...
default image
Пик распространения коронавируса в Литве будет через несколько недель или через месяц

Подробнее...
default image
ЕС призвал активней противостоять фейкам о коронавирусе

Подробнее...
default image
Линкявичюс отклоняет претензии оппозиции относительно помощи из Китая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, Литва думает ограничить полёты

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 тыс.

Подробнее...
default image
Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает ограничительные меры в стране до 13 мая из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Аппарат президента представил сейму кандидатуру Д. Яунишкиса в директоры ДГБ ещё на срок

Подробнее...
default image
Медики составляют 12% всех случаев коронавируса – эпидемиолог

Подробнее...
default image
В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 533, Латвия – 398, Эстония – 745

Подробнее...
default image
В Британии с пенсии вернулись 20 тысяч медиков для борьбы с пандемией

Подробнее...
default image
Предлагается обязать операторов передавать данные о нахождении абонента в карантине

Подробнее...
default image
Болгария отложила переход на евро из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Национальный волонтерский координационный центр оказывает помощь жителям

Подробнее...
default image
Паланга, Бирштонас и Друскининкай из-за карантина ограничивают гостиничный бизнес

Подробнее...
default image
В Вильнюсе открыты две "лихорадочные" клиники

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19

Photo by New York National Guard on Foter.com / CC BY-ND

В Норвегии приступили к экспериментальному лечению пациентов, инфицированных COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал Euronews, университетская клиника Осло является одним из 22 научных учреждений Норвегии, где проводится крупнейшее международное исследование Всемирной организации здравоохранения. Новое исследование включает в себя тестирование с использованием трех лекарств, включая лекарства от малярии и Эболы на пациентах, инфицированных короновирусом.

Первым препаратом, который будет испытан на пациентах в Осло, будет «плакенил», используемый в лечении больных малярией. В дальнейшем в ходе тестирования будут использоваться лекарства от Эболы.

По словам исполнительного директора исследовательского совета Норвегии Джона-Арне Рёттингена, несколько сотен пациентов будут включены в исследование в Норвегии, а работа в данном направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет выявлена эффективность или же бесполезность одного из этих лекарств.

Специалисты в сфере здравоохранения в Норвегии, в свою очередь считают, что исследование может быть очень важным в борьбе с коронавирусом. Но для его завершения потребуется не менее трех месяцев и только тогда лекарство может быть одобрено.

«Это глобальное международное исследование с участием специалистов ряда стран, в которое могут быть включены пациенты одновременно, поэтому мир получает быстрые результаты. Мы не знаем, сколько времени это займет, возможно, через два-три месяца мы сможем получить первые результаты из данных, но это зависит от эффекта», — заявил директор исследовательского совета Норвегии Джон-Арне Рёттинген.

Отметим, что в предыдущих вирусных эпидемиях исследования подобного рода не были столь скоординированы, потому данное исследование обещает дать результаты в более короткие сроки.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600