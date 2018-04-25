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В Норвегии введены крупные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина

Фото из открытых источников

Власти Норвегии объявили о введении штрафа против нарушителей правил домашнего карантина или изоляции дома в размере 20 000 норвежских крон (более 1700 евро США) или 15-дневного тюремного срока.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, согласно решению властей, любое лицо, обнаруженное в загородном доме за пределами своего муниципалитета, рискует получить штраф в размере 15 000 норвежских крон (более 1200 евро) или 10 дней тюремного заключения. Помимо этого, теперь любому лицу, организующему культурные или спортивные мероприятия, также грозят крупные штрафы.

Для регуляции новых мер норвежские власти использовали положения национального закона о борьбе с инфекционными заболеваниями. Данное положение позволяет введение неотложных регуляционных мер в случае необходимости. В рамках нововведений в Норвегии ранее вступили в силу меры карантинной и домашней изоляции, которые применяются для ограничения распространения коронавируса COVID-19. Другие чрезвычайные меры включают в себя запрет на въезд в страну всех иностранных граждан, не являющихся резидентами Норвегии.

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