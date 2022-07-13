В ноябре 2022 года людей на Земле станет более 8 млрд

Уже к 15 ноября нынешнего года людей на планете Земля станет более 8 млрд. Как сообщает ТАСС, такой прогноз сделал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.Согласно подсчетам экспертов, следующий рубеж по численности населения будет пройден в 2030 году, на Земле будет насчитываться 8,5 млрд человек.
А вот почти через 60 лет — к 2080 году — специалисты прогнозируют рост населения на Земле до 10,4 млрд человек. Затем численность земного населения, по мнению экспертов ООН, будет оставаться на этом уровне вплоть до 2100 года.
Ожидается, что больше половины от общего прироста населения придется на Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.
Также в прогнозе указывается, что в 2023 году Индия опередит Китай, став самой густонаселенной страной мира.
По данным ООН, в 2011 году на Земле насчитывалось 7 млрд человек, а через десять лет количество людей на планете превысило отметку 7,9 млрд.belta.by