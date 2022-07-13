В ноябре 2022 года людей на Земле станет более 8 млрд

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Уже к 15 ноября нынешнего года людей на планете Земля станет более 8 млрд. Как сообщает ТАСС, такой прогноз сделал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.Согласно подсчетам экспертов, следующий рубеж по численности населения будет пройден в 2030 году, на Земле будет насчитываться 8,5 млрд человек.

А вот почти через 60 лет — к 2080 году — специалисты прогнозируют рост населения на Земле до 10,4 млрд человек. Затем численность земного населения, по мнению экспертов ООН, будет оставаться на этом уровне вплоть до 2100 года.