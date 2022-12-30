В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда

Фото pixabay.com

Как сообщает Департамент по развитию туризма Рас-эль-Хаймы (RAKTDA), в этом эмирате ОАЭ на Новый год планируется установить два новых мировых рекорда.

Так, здесь собираются превзойти существующий мировой рекорд в номинациях «Самое большое число дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно» и «Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами».