В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

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В столице Китая решили отменить все праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю.

Решение принято из-за опасения дальнейшего распространения в стране нового коронавируса, который получил название 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Напомним, китайский Новый год жители Поднебесной будут отмечать с 24 на 25 января.

Ранее в стране были изолированы два города Ухань и Хуанган. В первом из них 12 декабря опасный вирус был обнаружен, а во втором зафиксировали большое число заразившихся.