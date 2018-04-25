В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

В столице Китая решили отменить все праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю.
Решение принято из-за опасения дальнейшего распространения в стране нового коронавируса, который получил название 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).
Напомним, китайский Новый год жители Поднебесной будут отмечать с 24 на 25 января.
Ранее в стране были изолированы два города Ухань и Хуанган. В первом из них 12 декабря опасный вирус был обнаружен, а во втором зафиксировали большое число заразившихся.
По последним данным, число заразившихся вирусом превысило 630 человек, число жертв достигло 17-ти. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао, на Филиппинах.tourister.ru
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