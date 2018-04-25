default image
В Давосе Президент Литвы встретился с главами ведущих мировых компаний и организаций

Подробнее...
default image
С 24 января США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

Подробнее...
default image
С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Вильнюс засияет огнями фестиваля светового шоу

Подробнее...
default image
Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Подробнее...
default image
На латвийских птицефермах начались усиленные проверки из-за угрозы птичьего гриппа

Подробнее...
default image
Запрет на ввоз мяса птицы из Украины на литовский рынок не повлияет

Подробнее...
default image
В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

Подробнее...
default image
Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место

Подробнее...
default image
В Италии началась распродажа домов по 1 евро

Подробнее...
default image
Snoras пытается присудить с Julius Baer в Швейцарии 335 млн евро

Подробнее...
default image
Э.Янкявичюс призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования

Подробнее...
default image
В.Путин предлагает "пятерке" решить проблемы мира

Подробнее...
default image
Сейм приступил к рассмотрению пакета, ужесточающего природоохранные требования

Подробнее...
default image
В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве возникло 200 нелегальных точек продажи табака

Подробнее...
default image
В ЕС говорят о введении единой минимальной зарплаты

Подробнее...
default image
Туристам могут аннулировать шенгенские визы за нарушение правила первого въезда

Подробнее...
default image
Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС

Подробнее...
default image
ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

  • Фото pixabay.com

В столице Китая решили отменить все праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю.

Решение принято из-за опасения дальнейшего распространения в стране нового коронавируса, который получил название 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Напомним, китайский Новый год жители Поднебесной будут отмечать с 24 на 25 января.

Ранее в стране были изолированы два города Ухань и Хуанган. В первом из них 12 декабря опасный вирус был обнаружен, а во втором зафиксировали большое число заразившихся.

реклама

По последним данным, число заразившихся вирусом превысило 630 человек, число жертв достигло 17-ти. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао, на Филиппинах.

tourister.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600