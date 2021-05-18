В планах министерства Литвы– 150 «Школ тысячелетия» за 4 года

Nuotrauka smm.lt/ autor. Artūras Žukas

Министерство образования, науки и спорта Литвы планирует к 2025 году создать в стране 150 так называемых «Школ тысячелетия», в которых будет обеспечена современные инфраструктура и методы обучения.

На реализацию этой программы выделены 210 млн евро, она стартует с января следующего года. Планируется, что такие школы появятся в большинстве самоуправлений Литвы, а в некоторых будет по нескольку школ такого типа, то есть не только гимназии. Под эту программу попадают лишь государственные школы, которые не проводят отбор учеников.

«Это будет современная инфраструктура, лаборатории, возможности для неформального образования, возможности для занятий спортом. Важно создать климат, благоприятный для специальных потребностей, детей с различными недугами, чего сегодня нет. Это – одна из основных целей. Другая важная часть – компетенции: должен меняться образовательный процесс, должно появиться больше свободы в школьном управлении, мы хотим усилить школьное сообщество, школьное самоуправление», – сказала BNS во вторник министр образования Юргита Шюгждинене.

Особое внимание планируется уделить вовлечению в образование, реализации проектов по созданию школьной инфраструктуры – созданию или обновлению лабораторий, библиотек, учебных кабинетов, пространств для отдыха и индивидуального обучения. Также будут выделяться средства для повышения компетенции руководителей и педагогов, качественного предоставления учебного процесса.

Созданной инфраструктурой смогут пользоваться и прочие учреждения образования.

На пресс-конференции во вторник министр отметила, что «это не строительная программа», а программа идей, поэтому, по сути, не планируется строительство новых зданий. При этом рассматривается возможность возведения в Вильнюсе новой школы.

Министр сказала, что с мэриями будут обсуждаться конкретные потребности, а финансирование будет выделяться по соглашению с самоуправлениями о реализации конкретных поставленных целей.

На заявку смогут претендовать самоуправления, в которых не менее 1000 школьников, обучающихся по программам дошкольного, начального, среднего образования, а также муниципалитеты, где меньше школьников, если они кооперируются с близлежащими. В «Школе тысячелетия» должно быть не менее 200 учеников, и школа не должна проводить их отбор.

Поставленные цели – повышение уровня достижений в обучении школьников, повышение количества учеников, приходящегося на одного учителя, при этом не менее 70% учителей в таком самоуправлении должны работать на полную ставку, чтобы не было объединенных 5-8 классов.