В поездах Латвии появятся специальные вагоны для привитых и переболевших COVID-19

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Как сообщает Baltijas Balss, в Латвии с 15 сентября на некоторых маршрутах поездов в качестве эксперимента появятся специальные вагоны для пассажиров с COVID-сертификатами. В них будут пускать только вакцинированных пассажиров, а также тех, кто переболел коронавирусом, и имеющих соответствующие документы.

В таких вагонах пассажирам и кондукторам разрешат не носить защитные маски, также не придётся соблюдать нормы заполняемости.

В транспортной компании Pasažieru vilciens уточняют, что в ходе эксперимента специальные вагоны будут находиться в составе поездов, курсирующих между Ригой и Даугавпилсом, Краславой и Резекне.