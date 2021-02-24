В Польше готовятся к новым ограничениям из-за резкого роста COVID-19

Сегодня Адам Недзельский должен представить правительству план новых карантинных ограничений, которые могут вступить в силу на этой неделе.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сегодня заявил, что эпидемическая ситуация сложнее, чем две недели назад. Поэтому стоит ожидать ужесточения противоэпидемических мер.