В Польше из-за урагана сорваны крыши и затоплены улицы

Польшу накрыл мощный ураган, сопровождавшийся сильным дождем, — теперь польские города подтоплены, на улицах лежат поваленные деревья. Об этом сообщает RMF24 в среду, 23 июня.
С полудня вторника пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз — больше 1300 раз в Великопольском воеводстве. В Малопольском воеводстве они получили более 500 заявок, в Мазовецком — более 300, а в Лодзинском воеводстве — 140. Работа пожарных заключалась в основном в откачке воды и удалении поваленных деревьев и веток.
Кроме того, над центральной частью Малопольши прошел град. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных. Подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.
В свою очередь в Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
В Мазовецким воеводстве ветер сорвал четыре крыши и повредил 18. В Познани несколько часов водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.
Всего из-за шторма без электроэнергии вечером было более 23 тысяч человек.korrespondent.net