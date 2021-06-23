В Польше из-за урагана сорваны крыши и затоплены улицы

Кроме того, над центральной частью Малопольши прошел град. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных. Подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.

В свою очередь в Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

В Мазовецким воеводстве ветер сорвал четыре крыши и повредил 18. В Познани несколько часов водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.

Всего из-за шторма без электроэнергии вечером было более 23 тысяч человек.