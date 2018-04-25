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В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты

Фото pixabay.com

Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.

Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.

Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.

Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.

Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.

korrespondent.net

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