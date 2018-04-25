В Польше набирает обороты президентская гонка

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Партия «Право и Справедливость» официально утвердило кандидатуру Анджея Дуды в качестве своего кандидата на президентских выборах, сообщает Польское радио.

В Варшаве состоялась предвыборная конвенция, которая стала инаугурацией кампании действующего президента Польши Анджея Дуды. Глава государства баллотируется на второй срок.

В ходе конвенции выступили премьер-министр Матеуш Моравецкий, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, а также бывший премьер-министр Беата Шидло. Правящая в Польше партия «Право и Справедливость» официально утвердила кандидатуру действующего президента Анджея Дуды в качестве своего кандидата на президентских выборах.

По словам Ярослава Качиньского, текущее президентство Анджея Дуды отличается смелостью в принятии решений, уравновешенностью и здравым смыслом. Лидер Объединенных правых сил также выразил свою личную поддержку президента Анджея Дуды.