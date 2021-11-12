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В Польше растет число вспышек птичьего гриппа — уже подтверждено 348 очагов за 2021 год, сообщает Polskie Radio.

Заболевание, смертельно опасное для домашней птицы, особенно широко распространилось в начале ноября. Главное ветеринарное управление Польши сообщило еще о трех новых источниках вируса H5N1. В результате усыплены и утилизированы более 53 тыс. голов домашней птицы, в основном уток и индеек.

В апреле 2021 года из-за крупной вспышки подтипа H5N8 были уничтожены 6 млн кур, гусей, индюшек и уток.

Министерство сельского хозяйства Польши подало заявку в Европейскую комиссию для финансовой поддержки производителей птицы.

Эпидемия птичьего гриппа началась в стране в конце ноября 2020 года.

Как сообщает телеканал TVP Info, птичий грипп — чрезвычайно заразное вирусное заболевание домашней птицы, которое может вызывать смертность до 100%. Почти все виды домашних и диких птиц восприимчивы к заражению этим вирусом, однако степень чувствительности отдельных видов варьируется — куры и индейки наиболее восприимчивы к заболеванию, меньше всего страусы.

Вирус птичьего гриппа может оставаться активным в среде в течение 5 недель. Он чувствителен к обычно используемым дезинфицирующим средствам, также погибает при термической обработке.

Наиболее вероятным источником заражения домашней птицы является прямой или косвенный контакт с мигрирующими дикими птицами, обычно с водоплавающими. Вирус также может распространяться через зараженный корм, воду, удобрения, подстилку, оборудование и транспорт.