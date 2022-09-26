В Польше считают, что ее границы в опасности

В Польше решили усилить войска, защищающие государственную границу. В составе войск терробороны страны будет создана новая группировка — Компонент обороны границы (KOP). Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает Укринформ.
Решение об утверждении концепции создания KOP подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, на страну могут снова напасть, поэтому «следует перестраховаться».
При этом, польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси.
«Нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу», — сказал он.
«Сейчас говорится о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах — Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделения будет поддержка Пограничной службы РП в защите границы страны», — добавил он.
Войска территориальной обороны Польши создана в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих.
Отметим, сразу после объявления частичной мобилизации в России Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности.korrespondent.net