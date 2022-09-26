В Польше считают, что ее границы в опасности

При этом, польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси.

«Нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу», — сказал он.

«Сейчас говорится о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах — Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделения будет поддержка Пограничной службы РП в защите границы страны», — добавил он.

Войска территориальной обороны Польши создана в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих.

Отметим, сразу после объявления частичной мобилизации в России Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности.