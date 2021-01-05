В Польше учителей перед допуском на очные занятия проверят на коронавирус

Фото pixabay.com

В Польше планируют в период 11-15 января провести тестирование на коронавирусную инфекцию для 190 тыс. учителей младших классов, сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек. Об этом пишет портал Polska Times.

В то же время, Чарнек заявил, что возвращение после 17 января учеников в школы зависит от течения эпидемии коронавируса в стране. Если в течение первых двух недель нового года количество заражений будет низким, то власти Польши могут принять решение вернуть очные занятия.

«Если число выявленной коронавирусной инфекции не будет расти, то сначала в школы вернутся ученики младших классов — с 1 по 3 класс, затем ученики 8 и 10 классов, так как у них это выпускной год, а затем все остальные учащиеся», — сказал Чарнек.

Он отметил, что с 11 по 15 января около 190 тысяч учителей, которые выразили желание, пройдут тесты на коронавирус. Те учителя, у кого будет обнаружен коронавирус, будут продолжать вести дистанционные занятия, а остальным предложат вернуться в школы.

Министр подчеркнул, что рассматривает вакцинацию от коронавируса как «единственный шанс на быстрое возвращение к нормальной жизни».

Напомним, 2 января 2021 года в Польше было зафиксировано 6 945 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 155 человек, умерли 102 человека. В декабре 2020 года самый низкий прирост инфекций был зафиксирован 28 числа, когда было выявлено 3 211 случаев заражения коронавирусом. Но уже 30 декабря было выявлено 12 955 случаев.