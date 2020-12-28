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В Польше в новогоднюю ночь введут комендантский час

Фото pixabay.com

ТАСС пишет, что в Польше после завершения рождественских праздников начинается жёсткий общенациональный карантин, который продлится три недели.

В настоящий момент в Польше действует режим эпидемии. Ранее в ноябре закрылись культурные учреждения, спорткомплексы, кафе и рестораны. Гражданам советовали работать онлайн и без необходимости не покидать дома. Нельзя собираться группами более пяти человек.

Теперь с 28 декабря до 17 января, помимо действующих ограничений, закроются отели, магазины, горнолыжные курорты. В новогоднюю ночь будет введён комендантский час с 19:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Все прибывающие в Польшу должны проходить 10-дневный карантин — это требование касается всех, как граждан ЕС, так и жителей третьих стран. В карантин можно не отправляться тем, кто уже прошёл вакцинацию от коронавируса.

tourister.ru

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