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В Польше зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

  • Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

В Польше обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате на убой может быть отправлено до 40 тыс. птиц. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Анджей Даниелак, президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов, отметил, что в радиусе трех километров могут пострадать три фермы. Это может коснуться 350 тыс. птиц.

«Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов», — цитирует агентство пресс-релиз.

Специалисты добавили, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

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Власти заявили, что состоялись встречи ответственных органов для решения проблемы. Polsat сообщил, что полицейские машины перекрывают дорогу в район вспышки вируса.

belta.by

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