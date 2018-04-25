В. Пранцкетис: правящим не хватит голосов, чтобы отправить меня в отставку

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис прогнозирует, что правящим не хватит голосов для того, чтобы отправить его в отставку.

«Я думаю, что нет», – так он ответил во вторник на вопрос журналистов о том, хватит ли правящим голосов для увольнения спикера.

Для того, чтобы спикер был отстранен от обязанностей, требуется как минимум 71 голос.

Глава парламента также призвал с трибуны сейма начать процедуру недоверия ему на ближайшем заседании, то есть во вторник после обеда.