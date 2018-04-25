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В. Пранцкетис: правящим не хватит голосов, чтобы отправить меня в отставку

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис прогнозирует, что правящим не хватит голосов для того, чтобы отправить его в отставку. 

«Я думаю, что нет», – так он ответил во вторник на вопрос журналистов о том, хватит ли правящим голосов для увольнения спикера.

Для того, чтобы спикер был отстранен от обязанностей, требуется как минимум 71 голос. 

Глава парламента также призвал с трибуны сейма начать процедуру недоверия ему на ближайшем заседании, то есть во вторник после обеда.

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В нем выражается недоверие председателю парламента Викторасу Пранцкетису и предлагается уволить его с занимаемой должности.

«Очень мало», – комментировал В. Пранцкетис  количество собранных подписей. 

«Я полагаю, что у нас две коалиции, одна позитивная, другая для негативных решений. Здесь – отрицательная, это те, кто осуществляют не государственную политику, не правительственную программу, а прихоти одного лица»,  – оценил инициативу недоверия В. Пранцкетис.

Во вторник 53 члена сейма Литвы вручили первому заместителю председателя сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера. 

Под документом недоверия спикеру подписались 53 депутата: 42 «агрария», пять социал-трудовиков, три представителя фракции «Во благо Литвы», два члена Смешанной группы членов сейма и один член Избирательной акции поляков Литвы.

Они обвиняют спикера в том, что он чинит препятствия для формирования правящей коалиции. 

Правление сейма Литвы во вторник вечером созвало внеочередное пленарное заседание по вопросу отставки председателя парламента Виктораса Пранцкетиса. 

Заседание начнется в 18 часов. 

Об этом, после заседания правления сообщил журналистам В. Пранцкетис. 

«Мы решили провести внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться процедура отзыва с тем, чтобы на очередном заседании мы перешли к серьезным законам – налоговым, бюджетным – и завершили эту дискуссию, которая висит в воздухе очень долго», – сказал спикер.

За внеочередное заседание проголосовали пять членов правления сейма, двое были «против» и один воздержался, сообщил В. Пранцкетис. 

В заседании правления не мог участвовать председательствавший в это время на пленарном заседании вице-спикер, «аграрий» Арвидас Некрошюс. 

Во вторник 53 члена сейма Литвы вручили первому заместителю председателя сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера. 

В нем выражается недоверие председателю парламента Викторасу Пранцкетису и предлагается уволить его с занимаемой должности.

Р. Башкене сообщила BNS, что голосование по поводу увольнения главы парламента будет тайным. 

«Аграрии» несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса покинуть пост, поскольку по коалиционному соглашению пост спикера должен принадлежать социал-трудовикам. 

В. Пранцкетис не согласен уходить в отставку сам, утверждая, что его отставки добивается лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис, мстя спикеру за непокорность. 

BNS
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