В пятерке самых богатых политиков — В.Матийошайтис, Р.Карбаускис и Г.Ландсбергис

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Согласно списку, опубликованному порталом delfi.lt в понедельник, самыми богатыми политиками Литвы являются акционеры группы Viciunai — член муниципального совета Плунге Людас Скерюс и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Имущество семьи Р.Скераса оценивается в 136,4 млн евро, В.Матийошайтиса — в 135,6 млн евро.

По данным составителей рейтинга, член Сейма Рамунас Карбаускис, являющийся акционером Agrokoncerno grupe, занимает третье место, активы его семьи оцениваются в 86,4 млн евро.

Четвёртым в списке является Видмантас Дамбраускас, член Клайпедского городского совета и акционер нескольких предприятий. Указывается, что активы его семьи оцениваются в 30,1 млн евро.

В пятерку лидеров вошёл и лидер Союза Отечества — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис. У него и его супруги Аустеи Ландсбергене, которая управляет сетью частных детских садов и школ, имущества примерно на 19,9 млн евро.

За ними следуют политик из Молетского района Раймундас Гражис (11,3 млн.), вильнюсский политик Валерий Станкевич (10,6 млн), парламентарий Дайнюс Крейвис (8,8 млн), политик из Клайпедского района Йонас Думашюс (7,6 млн), а также политик из Юрбаркского района Каспарас Юрявичюс с 7,5 млн евро.

Delfi.lt отмечает, что для составления списка вместе с журналом Reitingai привлёк на помощь финансовых аналитиков, которые подсчитали рыночную стоимость принадлежащих политикам или их супругам предприятий, к представленной финансовыми аналитиками стоимости предприятий добавлены декларированные политиками и их супругами активы.

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