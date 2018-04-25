В пятницу – первый авиарейс из Вильнюса в Палангу

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В пятницу в Литве после почти десятилетнего перерыва возобновляются местные авиарейсы — компании группы авиакомпании Avia Solutions Group начинают полеты по маршруту Вильнюс — Паланга.

Рейсы будут осуществляться в выходные дни, первый самолет из Вильнюса в Палангу вылетит в пятницу в 18 часов, а вернется в Вильнюс в воскресенье вечером. Полеты организуют туроператор Kidy Tour с оператором воздушных судов Avion Express.

Представитель компании Avia Solutions Group Вильма Вайтекунайте сообщила, что на возобновление авиасообщения между Вильнюсом и Палангой влияние оказала и пандемия.

„За открытие этого направления нужно поблагодарить пандемию, расторгнутые контракты и закрытые границы, так как кроме стран Балтии мы никуда не можем летать», — сообщила BNS В. Вайтекунайте.

Рейсы будут выполняться в летний сезон самолетами Airbus вместимостью 180 или 220 мест. По словам В. Вайтекунайте, интерес к данному направлению есть, а первый рейс будет почти полным.

По данным литовских аэропортов, последний раз самолеты из Вильнюса в Палангу летали в 2006 году, рейсы выполняла компания Flylal, которая позднее обанкротилась.