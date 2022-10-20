В расследовании о „Международном форуме добрососедства“ – обыски, предъявлены подозрения

Более подробная информация о подозреваемых, их действиях и другие данные следствия пока не будет разглашаться.

С главой ассоциации Эрикой Швенчёнене, а также ее членами Казимерасом Юрайтисом и Дмитрием Глазковым BNS пока не удалось связаться.

Позже К. Юрайтис сообщил в своем Facebook, что правоохранительные органы провели обыски у него самого и других представителей ассоциации Э. Швенченене и Миндаугаса Рамошки, а Э. Швенченене увезли на допрос.

Сам К. Юрайтис говорит, что получил приглашение от правоохранительных органов на собеседование в пятницу.

Подозрения предъявляются в деле о помощи другому государству в действиях против Литвы.

Правоохранительные органы проводят и еще одно расследование: о подписи А. Палецкиса на документах об учреждении форума, так как в то время А. Палецкис уже отбывал наказание в Каунасском следственном изоляторе.

На этой неделе суд начал рассмотрение прошения Генеральной прокуратуры о ликвидации учрежеднной осужденным за шпионаж Альгирдасом Палецкисом ассоциации «Международный форум добрососедства».

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