В расследовании о „Международном форуме добрососедства“ – обыски, предъявлены подозрения

Генеральная прокуратура Литвы в четверг сообщила о проводимых обысках, предъявлении подозрений и других процессуальных действиях в расследовании по делу учрежденного осужденным за шпионах Альгирдасом Паляцкисом «Международного форму добрососедства».
«В настоящее время задержанных лиц нет», — сообщает прокуратура.
Более подробная информация о подозреваемых, их действиях и другие данные следствия пока не будет разглашаться.
С главой ассоциации Эрикой Швенчёнене, а также ее членами Казимерасом Юрайтисом и Дмитрием Глазковым BNS пока не удалось связаться.
Позже К. Юрайтис сообщил в своем Facebook, что правоохранительные органы провели обыски у него самого и других представителей ассоциации Э. Швенченене и Миндаугаса Рамошки, а Э. Швенченене увезли на допрос.
Сам К. Юрайтис говорит, что получил приглашение от правоохранительных органов на собеседование в пятницу.
Подозрения предъявляются в деле о помощи другому государству в действиях против Литвы.
Правоохранительные органы проводят и еще одно расследование: о подписи А. Палецкиса на документах об учреждении форума, так как в то время А. Палецкис уже отбывал наказание в Каунасском следственном изоляторе.
На этой неделе суд начал рассмотрение прошения Генеральной прокуратуры о ликвидации учрежеднной осужденным за шпионаж Альгирдасом Палецкисом ассоциации «Международный форум добрососедства».
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