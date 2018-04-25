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В результате таяния ледников в Норвегии полуостров превратился в остров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, арктический архипелаг Норвегии на Шпицбергене получил новый остров площадью около 10 квадратных километров.

В течение десятилетий этот отрезок суши считался полуостровом, но таяние ледников летом показало нечто иное. «На новых снимках синяя полоса моря появилась там, где ледник отошел», — заявил местным журналистам Андерс Скоглунд, топограф Норвежского полярного института в Тромсё. «Ледники на Шпицбергене за последние годы сильно растаяли и отступили. Не в последнюю очередь это относится к ледникам, которые выходят в море, они отступают быстрее, чем на суше», — добавил Скоглунд. Андерс Скоглунд был тем, кто открыл новый остров на северо-восточном побережье Шпицбергена, где институт работает над созданием картографических данных об этом районе.

В свою очередь исследователь ледников в норвежском полярном институте в Тромсё Гейр Мохолдт в интервью журналистам заявил, что данный процесс продолжается и в других местах на крайнем севере, и в будущем, вероятно, появятся другие маленькие острова. «Но впереди десятки, а может, и сотни лет», — добавил ученый.

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