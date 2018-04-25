В РФ разрешили въезжать иностранцам, являющимся близкими родственниками россиян

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Правительство России разрешило въезд на территорию страны иностранцам, которые являются близкими родственниками россиян. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров от 16 марта №635-р, которым был запрещен въезд в РФ иностранцам в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Как говорится в документе, теперь запрет не распространяется на «лиц, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства».

В новом распоряжении перечислены и другие категории лиц, которым разрешен въезд в Россию. К ним отнесены аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, должностных лиц Постоянного комитета Союзного государства, а также членов семей указанных лиц. Запрет не распространяется на водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, персонала, определенного международными соглашениями РФ в сфере железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций, въезжающих в РФ, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами России.

Въехать в Россию можно также в случае смерти близкого родственника при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства. Кроме того, запрет не касается лиц, постоянно проживающих на территории России, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ без выхода за их пределы.