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В РФ заявили, что Украина закончила подготовку «ядерной бомбы»

Фото: МИД РФ

Российское издание РИА Новости сообщило, что Украина якобы завершила техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». А российский МИД проиллюстрировал якобы подготовку «грязной бомбой» фотографией 12-летней давности.

Отмечается, что сотрудники украинского предприятия Южмаш якобы подготовили муляж ракеты российского комплекса Искандер, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.

Тем временем, МИД РФ опубликовало сообщение в Twitter, в котором со ссылкой на Минобороны России заявило, что якобы «двум организациям Украины было прямо приказано создать так называемую грязную бомбу». К сообщению было приложено фото Министерства обороны России с некими ядерными объектами.

Вскоре правительство Словении заявило в Twitter, что на слайде для иллюстрации подготовки «грязной бомбы» была использована фотография хранилища радиоактивных отходов АЭС в Словении, которая была сделана в 2010 году.

korrespondent.net

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