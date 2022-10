В РФ заявили, что Украина закончила подготовку «ядерной бомбы»

Российское издание РИА Новости сообщило, что Украина якобы завершила техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». А российский МИД проиллюстрировал якобы подготовку «грязной бомбой» фотографией 12-летней давности.

Отмечается, что сотрудники украинского предприятия Южмаш якобы подготовили муляж ракеты российского комплекса Искандер, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.

Тем временем, МИД РФ опубликовало сообщение в Twitter, в котором со ссылкой на Минобороны России заявило, что якобы «двум организациям Украины было прямо приказано создать так называемую грязную бомбу». К сообщению было приложено фото Министерства обороны России с некими ядерными объектами.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK