В России на 2022 год запланированы крупные военные учения

На западе России в 2022 году запланировано командно-штабное учение двух армий, а также оперативное учение группировки Балтийского флота. Об этом сказал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев в интервью газете Минобороны РФ Красная звезда.
«Вершиной боевой и оперативной подготовки в 2022 году станет двустороннее командно-штабное учение с участием двух объединений округа и оперативное учение с группировкой сил Балтийского флота», – сказал Журавлев.
В 2022 году Вооруженные силы РФ также проведут стратегическое учение Восток-2022. В 2018 году в стратегических маневрах Восток-2018, по официальным данным, задействовали около 300 тысяч военнослужащих – почти треть российской армии.
В настоящее время в боевой состав ЗВО входят две общевойсковые, одна танковая армия, а также Ленинградская армия ВВС и ПВО.
Напомним, в сентябре 2021 года Россия и Беларусь провели стратегическое учение Запад-2021, в котором было задействовано около 200 тысяч военных. По оценкам специалистов, это самые массовые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет.korrespondent.net