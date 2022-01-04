В России на 2022 год запланированы крупные военные учения

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На западе России в 2022 году запланировано командно-штабное учение двух армий, а также оперативное учение группировки Балтийского флота. Об этом сказал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев в интервью газете Минобороны РФ Красная звезда.

«Вершиной боевой и оперативной подготовки в 2022 году станет двустороннее командно-штабное учение с участием двух объединений округа и оперативное учение с группировкой сил Балтийского флота», – сказал Журавлев.

В 2022 году Вооруженные силы РФ также проведут стратегическое учение Восток-2022. В 2018 году в стратегических маневрах Восток-2018, по официальным данным, задействовали около 300 тысяч военнослужащих – почти треть российской армии.