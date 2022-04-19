В России заблокировали сайт Human Rights Watch из-за Украины

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В России стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры РФ статьи о действиях оккупационных войск на территории Украины. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 18 апреля.

Указано, что согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в России ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры РФ от 12 апреля.

Согласно данным Роскомнадзора, полностью ресурс не блокируется, но так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. Сейчас сайт недоступен полностью.

При этом еще 8 апреля Минюст РФ закрыл в стране представительство HRW, а также еще 14 иностранных неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, фонда Карнеги и фонда Генриха Белля.

Напомним, Human Rights Watch призвала Украину уважать права пленных РФ. Пленные россияне «под давлением» раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие личные данные, переживали правозащитники.