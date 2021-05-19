В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщают РИА Новости.
«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции», — напомнил российский лидер.
Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп. Путин также отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
В РФ зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».belta.by