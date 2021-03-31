В России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных

Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», – добавил Савенков.

Вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. Зарубежные государства на еженедельной основе информируют о фактах заражения животных Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). Например, на прошлой неделе МЭБ получило сведения о выявлении коронавирусной инфекции у трех домашних питомцев в Мексике и одном в Италии. Неделей ранее официальные источники Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырех собак и кошек. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени.

В 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19.