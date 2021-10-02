В России заявили о завершении третьей фазы испытаний Спутника V

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Российские ученые завершили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины ГамКовидВак или Спутник V. Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета», – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что получены новые данные о больших, огромных объемах исследования – более 23 тысяч человек.

«Фактически мы сегодня видим хороший профиль безопасности, и институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины», – добавил министр.

Напомним, российские ученые разработали четыре COVID-вакцины. При этом ни один из препаратов не признан ни ВОЗ, ни ЕС.

Еще в июле агентство Reuters опубликовало материал о том, что разработчики Спутника V не смогли предоставить необходимые данные в соответствии со стандартными требованиями по одобрению в ЕС. Утверждалось, что россияне неоднократно отказывали экспертам в предоставлении недостающей информации, а свои действия объясняли «недостаточным опытом сотрудничества с EMA».

В свою очередь Москва назвала информацию Reuters примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби.