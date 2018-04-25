В.Рупшис: сокращение оборонного бюджета скажется на боевой подготовке

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Сокращенное на 10 млн евро в откорректированном проекте бюджета финансирование оборонной сферы заставит пересмотреть планы боевой подготовки на следующий год, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

«Это немалые деньги, мы планировали расходы бюджета на следующий год с учетом того, что эти 10 млн евро будут. Но это решение политиков – конечно, это в какой-то степени скажется на кое-какой нашей деятельности, возможно, это скажется и на боевой подготовке, придется в чем-то пересмотреть эти планы», – сказал главком ВС радиостанции LRT в понедельник.

Он говорит, что даже в условиях экономии средств армия не станет отказываться от запланированных покупок вооружений или военной техники, от других запланированных покупок, строительства и ремонтных работ.

«Но ставить новые цели, задачи не будем», – сказал он.

В связи с изменением прогнозов экономического роста во внесенном в сейм в начале декабря обновленном проекте бюджета на оборону намечается выделить чуть больше 1 млрд 17 млн евро. В прежнем проекте бюджета на оборонные нужды было предусмотрено более 1 млрд 27 млн евро.

Процент ассигнований от валового внутреннего продукта (ВВП) остается таким же – 2,02%. В этом году оборонный бюджет составляет примерно 967 млн евро или 2,03% ВВП.

Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились выделять на оборону до 2030 года не менее 2,5% ВВП.