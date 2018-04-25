В Сан-Франциско ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Власти Сан-Франциско решили повысить степень готовности, так как «глобальная картина быстро меняется», заявила мэр города.

Власти американского города Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом заявила мэр города Лондон Брид.

По ее словам, хотя в Сан-Франциско не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, «глобальная картина быстро меняется, и нам необходимо повысить степень готовности».

«Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги для защиты жителей Сан-Франциско», – добавила она.

Отмечается, что благодаря режиму чрезвычайному положению власти Сан-Франциско могут быстрее собирать материальные и человеческие ресурсы для реагирования на возможные случаи болезни.